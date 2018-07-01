مدبولي يغادر نواكشوط بعد مشاركته في القمة الإفريقية

نواكشوط- (أ ش أ):

غادر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، عائدًا إلى القاهرة، بعد مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

وكان في وداع رئيس مجلس الوزراء بمطار نواكشوط الدولي، نظيره الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين، والسفير المصري لدى موريتانيا، وعدد من أعضاء الحكومة.

وخلال مشاركته في القمة الإفريقية، سلم مدبولي رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.