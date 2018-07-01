  • عاجل:مباشر.. كرواتيا 1 - 1 الدنمارك

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    مدبولي يغادر نواكشوط بعد مشاركته في القمة الإفريقية

    08:07 م الأحد 01 يوليو 2018
    مدبولي يغادر نواكشوط بعد مشاركته في القمة الإفريقية

    الدكتور مصطفى مدبولي - صورة ارشيفية

    نواكشوط- (أ ش أ):

    غادر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، عائدًا إلى القاهرة، بعد مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

    وكان في وداع رئيس مجلس الوزراء بمطار نواكشوط الدولي، نظيره الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين، والسفير المصري لدى موريتانيا، وعدد من أعضاء الحكومة.

    وخلال مشاركته في القمة الإفريقية، سلم مدبولي رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مجلس الوزراء صطفى مدبولي لقمة الإفريقية واكشوط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان