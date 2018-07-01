​رئيس مؤسسة الأهرام ردًا على "بيراميدز": أثبتم صحة موقفنا.. وسنقاضيكم

كتب- مصطفى علي:

رد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، على الخطاب الذي أرسله نادي "بيراميدز" للجنة الأوليمبية يتهم فيه مؤسسة الأهرام بنشر إدعاءات غير صحيحة، ويؤكد أحقيته باستخدام اسم الأهرام للنادي الجديد.

وقال سلامة لمصراوي، اليوم الخميس، إن "إصدار نادي يحمل اسم الأهرام ضد مؤسسة الأهرام هو أكبر دليل يثبت أن موقفنا صحيح ضدهم لأننا تحركنا للحفاظ على اسم عريق وهو الأهرام".

وشدد سلامة، على أن "البيان الصادر من النادي يزيدنا إصرارا على التمسك بموقفنا القانوني".

وقال، إن المستشار القانوني لمؤسسة الأهرام سيقيم دعوى قضائية غدًا ضد المحاكم المختصة لضمان حقوق المؤسسة في الاسم التاريخي، مشددًا على أن بيان نادي الأهرام لن يزيد المؤسسة إلا إصرارا على المضي قدما في المسار الذي اتخذته حتى يزول هذا اللبس -بحسب وصفه.

وأوضح أن مؤسسة الأهرام ستطالب بعدم استخدام اسمها من جانب النادي الجديد، لأن لديها نادي في التجمع الخامس يحمل نفس الاسم منذ أكثر من 20 عاما.

وكان نادي الاهرام أصدر بيانا اليوم بإرساله مخاطبة للجنة الأوليمبية بصحة موقفهم وأحقيتهم باستخدام اسم الأهرام، مستنكرا ما سماه بمحاولات مؤسسة الأهرام للإساءة إليهم وتشويه صورتهم أمام الرأي العام.

كان نادي بيراميدز، أصدر بيانا رسميا اليوم، أكد فيه على سلامة موقف النادي القانوني فيما يخص اطلاق اسم "الأهرام" على الفريق.

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