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    وزير الزراعة يكلف لجنة بالكشف على المحاصيل الصيفية

    07:19 م الأحد 01 يوليو 2018
    وزير الزراعة يكلف لجنة بالكشف على المحاصيل الصيفية

    وزير الزراعة ونائبته خلال تفقده لمزارع المنيا - ار

    كتب- أحمد مسعد:

    كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، لجنة فنية بالتوجه إلى محافظة بني سويف؛ للاطمئنان على موسم المحاصيل الصيفية، والتأكد من توافر الأسمدة، وحماية المحاصيل من الآفات والأمراض.

    وضمت اللجنة الفنية، كلٍ من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة العامة لمكافحة الآفات.

    وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن هناك تكليفًا من وزير الزراعة لجميع لجان المكافحة والإدارات الفنية الزراعية بمختلف المحافظات، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، والمكافحة لمختلف الآفات، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الاستفادة القصوى من الكميات المنزرعة، وتوفير كافة مستلزمات الفلاحين.

    وأضاف "السباعي"، لمصراوي، أن اللجنة اطمأنت على محاصيل القطن والفول الصويا والذرة الشامية والرفيعة وعباد الشمس والنباتات الطبية والعطرية، وهي المحاصيل التي تشتهر بها محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة حماية المحاصيل من الآفات والأمراض التي تهدد الإنتاج.

    عز الدين أبوستيت وزارة الزراعة المحاصيل الصيفية بني سويف

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