برلماني يطالب بالكشف عن نتائج مسابقات وزارة العدل المعلنة منذ 3 سنوات

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، سؤالًا للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بشأن نتائج مسابقات الوزارة، والتي تم الإعلان عنها منذ 3 سنوات.

وقال "الدويك": "تلقيت مئات الشكاوى من مختلف أبناء محافظات الجمهورية، ينتقدون تأخر وزارة العدل في إعلان نتائج المقبولين في مسابقات الشهر العقاري والطب الشرعي والمحاكم الابتدائية، رغم انتهائهم من جميع الاحتبارات اللازمة".

وأضاف، أن أسر هؤلاء الخريجين تكبدت الكثير في سبيل تعليمهم، وحرمت نفسها من الكثير من أجل أن يستكملوا تعليمهم، حتى بعد تخرجهم من كلياتهم ومنهم من حصل على ماجستير ودكتوراه.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: "هؤلاء الشباب فاض بهم الكيل ينتظرون لأكثر من 3 سنوات، ولكن دون أي جدوى".

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة العدل بحسم نتائج هذه المسابقات بسرعة، والكشف عن آخر ما توصلت إليه لهؤلاء الطلاب، الذين عقدوا آمالهم على هذه المسابقات في بناء مستقبلهم.