الليلة.. محمد ثروت ورحاب مطاوع يتألقان في المركز الثقافي بطنطا

كتب- ​محمد عاطف:

يقام حفل فني تحييه فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اليوم في الثامنة مساءً، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، لليوم الثاني على التوالي بإعادة افتتاح المركز الثقافي بطنطا، والذي يتواكب مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة يونيو.

ويشارك في الفصل الأول منه نجوم دار الأوبرا المصرية ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ورضوى سعيد، وأميرة سعيد، ويشارك في الفصل الثاني للحفل ابن مدينة طنطا الفنان الكبير محمد ثروت، والذي يشدو بمجموعة كبيرة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية التي اشتهر بها.

يشار إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، افتتحت مساء أمس، المركز الثقافي بطنطا "مسرح بلدية طنطا سابقًا"، بعد توقف دام 8 سنوات ليعود منارة للثقافة في وسط الدلتا، وتستمر احتفالات الوزارة بإعادة افتتاحه حتى 5 يوليو بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.