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الجالية المصرية في النمسا تشارك الشعب فرحته بثورة 30 يونيو

06:31 م الأحد 01 يوليو 2018
الجالية المصرية في النمسا تشارك الشعب فرحته بثورة 30 يونيو

صورة ارشيفية

فيينا- (أ ش أ):

احتشد عدد كبير من الجالية المصرية في ميدان "شتيفانز دوم" أحد أهم ميادين العاصمة النمساوية فيينا؛ لمشاركة الشعب المصري فرحته بمناسبة مرور 5 أعوام على ثورة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

ورفع المشاركون في الاحتفالية الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الوطنية للتعبير عن تأييدهم للقيادة السياسية المصرية والقوات المسلحة ورجال الشرطة، مؤكدين أن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو أعادت للدولة هيبتها وريادتها في المنطقة والعالم.

وانطلقت الاحتفالية من مقر النادي المصري بوسط العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجمع أعضاء النادي وأبناء الجالية المصرية بمختلف طوائفهم، ثم توجهوا إلى ميدان "شتيفانز دوم" رافعين الأعلام، مرددين الأغاني الوطنية على أنغام الموسيقى المصرية.

وارتدى عدد من أعضاء الجالية الزي الفرعوني المميز الذي يجذب انتباه المارة، رافعين صور أشهر المعالم الأثرية والتاريخية المصرية كالأهرام وأبوالهول والمعابد الفرعونية المتنوعة كنوع من الدعاية للسياحة إلى مصر.

وقال مصطفى عبدالله رئيس النادي المصري بـ"فيينا"، إن اليوم سادته أجواء الفرحة والاحتفاء بين المصريين بالنمسا، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، التي تذكرنا بقوة إرادة الشعب المصري.

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الجالية المصرية في النمسا ذكرى 30 يونيو فيينا الإخوان

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