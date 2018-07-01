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بيان عاجل في "النواب" بشأن بيع مناطق أثرية بمارينا

02:11 م الأحد 01 يوليو 2018
بيان عاجل في "النواب" بشأن بيع مناطق أثرية بمارينا

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

قدم النائب عبدالحميد كمال، اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا إلى وزيري الآثار والسياحة، بشأن بيع مناطق أثرية بمارينا في الإسكندرية.

وطالب كمال، في بيانه العاجل، الحكومة بتوضيح ما يتردد عن بيع 11 فدانًا من أرض منطقة مارينا الأثرية التابعة لمنطقة العلمين غرب الإسكندرية والتي كانت ميناءً مهمًا في العصر اليوناني والروماني.

وقال كمال، إنه استنادا وإعمالاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، يطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بتوجيه بيان عاجل وطلب استدعاء وزيري السياحة والآثار لمناقشتهم في الأمر.

بيع منطقة اثارية

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