رئيس "الثانوية العامة": مسؤولو طباعة الامتحانات لم يعودوا لمنازلهم منذ 3 أشهر

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن المسؤولين عن طباعة امتحانات الثانوية العامة، مقيمون في المطبعة السرية منذ أبريل الماضي، وسيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، اليوم الأحد، بعد انتهاء الامتحانات؛ ضمانا لعدم خروج الامتحانات قبل موعدها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح حجازي، أن امتحانات هذا العام، لم تشهد أي تسريب، وأن محاولات الغش الإلكتروني طوال الامتحانات والتي لم تتجاوز 67 حالة، لا تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وسيجري حرمان الطلاب من الامتحان لمدة عامين.

ولفت حجازي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، بوزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات هذا العام لم تشهد أي حالات غش جماعي، بسبب إحكام السيطرة على لجان الشغب، وتوزيع الطلاب المحولين على لجان متفرقة، ومع ذلك إذا اكتشفت لجنة ضبط الجودة التابعة للمركز القومي للامتحانات، حالات تطابق الإجابات بين كراسات الامتحان، وسيحرم الطلاب من الامتحان لمدة عام.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة الذي انطلق في 3 يونيو المقبل، اليوم الأحد، بامتحانات: الجيولوجيا، الاستاتيكا، والفلسفة والمنطق،

وأدى طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الجيولوجيا بإجمالي عدد 239 ألفا و704 طلاب وطالبات، فيما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الاستاتيكا بإجمالي عدد 108 آلاف و838 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 248 ألفا و513 طالبًا وطالبة.