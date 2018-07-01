"التموين": 2 مليار دولار استثمارات أوكرانية في تخزين ونقل الحبوب عبر النيل

القاهرة- مصراوي:

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا بشأن نتائج زيارة الوفد المصري لمدينة نيكولايف بأوكرانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2018.

ودعت شركة نيبولون الأوكرانية مجموعة من الوزارت المعنية (التموين والتجارة الداخلية، النقل، الري) لزيارة أوكرانيا للاطلاع على التجربة الأوكرانية في مجال الزراعة، وتصنيع القطع البحرية والنهرية؛ لنقل الحبوب بواسطة النهر وتفريغ الحبوب وتخزينها وتجارتها.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الاستفادة من تجربة أوكرانيا في النقل النهري ودعوة مستثمريها للمشاركة في تطوير وتشغيل منظومة النقل النهري؛ بهدف رفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد والهدر عند عمليات النقل والتداول والتخزين.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثل وزارة التموين خلال الزيارة، أنه جرى الاتفاق مع الشركة على ضخ 2 مليار دولار إجمالي استثمارات مباشرة مقسمة على 4 مراحل خلال تبدأ مرحلتها الأولى خلال عامي 2018 – 2019، في مجالات تخزين الحبوب بصوامع نهرية ذات كفاءة عالية وسعه تخزينية أكبر علاوة على إمكانية تداول الحبوب ونقلها عبر وسائل "النقل متعدد الوسائط" واستخدام نهر النيل كإحدى القنوات والمسارات الفاعلة في نقل الحبوب.

وأضاف عشماوي، في بيان، الأحد، أنه من المقرر زيارة وفد أوكراني يضم قيادات الشركة خلال شهر يوليو الجاري لبدء إجراءات تأسيس "فرع لشركة أجنبية" شركة مساهمة طبقا لقانون الاستثمار 2017 من خلال الاتفاق مع بيت خبرة مصري، علاوة على بدء عمليه توظيف خبراء مصريين من القطاعات المختلفة كوحدات إدارية للعمل بالشركة وتحديد الجهة الاستشارية التي بأعمال التصميمات للقطع النهريه من بارجات ودوافع بحريه وخلافه .

وتابع مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أنه جرى الاتفاق على اختيار موقعين قرب موانئ الإسكندرية ودمياط لبناء صوامع (بحرية/ نهرية) لتخزين الحبوب كنواة لصوامع (طرفية) على نهر النيل، والاتفاق مع ترسانات قناة السويس (بورسعيد) والإسكندرية والمقاولون العرب للبدء في تنفيذ البحرية / النهرية عقب الانتهاء من التصميمات هذا.

وتابع: "جرى الاتفاق على تصنيع 20 بارجًا حمولة 2000 طن كمرحلة أولى، علاوة على رفع كفاءة صومعة بولاق وزيادة قدرتها التخزينية وتحسين لوجيستياتها.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوفد المصري وضع خريطة على مستوى الجمهورية، موضحا بها أهم المناطق لشركات المطاحن والأعلاف بغرض اختيار مواقع تخزين صالحة لوجيستيا وفنيا لخدمة الشركة وأماكن تواجدها حاليا ومستقبلا.​