انتهاء ماراثون الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء دون شكاوى

جنوب سيناء – آية السيد:

ينتهي اليوم الأحد، ماراثون امتحانات القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية 2017/2018 باختبارات مادتي الأدب والمطالعة والنصوص والتفسير.

وقال الشيخ جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية إن القسم الأدبي أنهى امتحاناته الخميس الماضي باختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء أن الامتحانات التي استمرت قرابة الشهر شهدت حالة من الهدوء دون وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات أو حالات تسريب الأسئلة على شبكات التواصل الاجتماعي مع استمرار نظام البوكليت للعام الثاني على التوالي.

كما شهدت الامتحانات هذا العام ولأول مرة تطبيق "منظومة الشفوي" في مادتي القرآن الكريم، والحديث إذ يجري تسجيل إجابات الطلّاب بالصوت والصورة لضمان حصولهم على حقوقهم بالكامل.

وتبدأ عملية التصحيح الثلاثاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من التصحيح.