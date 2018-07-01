"التنمية المحلية" تشن حملات تفتيش مفاجئة على المحافظات

كتب- محمد نصار:

أجرى قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية، عددًا من الزيارات المفاجئة إلى بعض المحافظات؛ لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين، إلى جانب متابعة جهود المحافظات في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال بيان للوزارة، اليوم الأحد، إن القطاع أيضًا راجع تنفيذ الخطط الاستثمارية وما جرى إنجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم، ومتابعة مستوى النظافة والمباني المقامة بدون ترخيص.

ومن المقرر أن يتلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا تفصيليًا من قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء عن تلك الحملات المفاجئة وأهم ما جرى رصده من سلبيات وإيجابيات لاتخاذ اللازم بشأنها.

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