"سؤال وجواب".. كل ما تريد معرفته بشأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل الإليكتروني لاختبارات القدرات، عبر موقع الوزارة، https://tansik.egypt.gov.eg/application/، اعتبارًا من الثلاثاء المقب 3 يوليو، وحتى الاثنين 23 من الشهر نفسه، للراغبين في الالتحاق بالكليات التي تعتمد هذا النظام للقبول بها.

وينشر مصراوي، أهم الاستفسارات التي تهم الطلاب، كما أجابت عليها وزارة التعليم العالي.

ما آلية التقدم لاختبارات القدرات؟

يمكن للطالب التقدم لاختبار القدرات في المواعيد المناسبة لأدائها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من 3/7/2018 حتى 23/7/2018.

ما هي كليات اختبارات القدرات؟

(كلية التربية الرياضية بنين، بنات)، شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية (شعبة التربية الفنية) جامعة السويس.

ما هي خطوات التقدم لاختبارات القدرات؟

بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بالرقم القومي، واختيار الكلية والمواعيد المناسبة للطالب لأداء الاختبارات، ثم طباعة بطاقة التسجيل للذهاب بها إلى الكلية، وإجراء هذه الاختبارات سيكون بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة، وقبل إعلان النتيجة، وتحديدًا في 3 يوليو وحتى 23 يوليو 2018، وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

هل يمكن التقدم لأكثر من نوع من اختبارات القدرات؟

نعم، يمكن التقدم لأكثر من نوع للاختبارات والتسجيل به.

هل يمكن للطالب الراسب في اختبارات القدرات التقدم مرة أخرى؟

لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم لاختبار القدرات؟

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل نوع قدرات، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

ماذا عن طلاب الشهادات المعادلة؟

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%، فيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لهم في مواعيد لاحقة، ويتم إصدار بيان إعلامي في حينه.