الأول على الثانوية الفندقية يروي حكاية تفوقه في عمر الـ50

كتبت – سحر عزام:

قال أحمد المليجي، الأول على الثانوية العامة الفندقية لهذا العام، إنه لم يتوقع هذا التفوق والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية وهو في عمر الـ53.

وكشف "المليجي"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، اليوم الأحد، عن حصوله على عدد من الشهادات العلمية المختلفة كليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 2013 وبكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2004 وبكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام ،2012؛ حبا في العلم والاطلاع والقراءة.

وأضاف، أنه رفض التعيين في كلية الزراعة بعد حصوله على المركز الرابع على الدفعة؛ رفضا منه للتخصص، لافتًا إلى سعيه للحصول على مؤهل عال في السياحة والفنادق بعد حصوله على المركز الأول في الثانوية الفندقية.