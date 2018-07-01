"التعليم": طلاب بالقاهرة والدقهلية صوروا أجزاء من امتحان الفلسفة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، توصلت إلى الطلاب الذين نشروا أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم الأحد، عبر صفحات الغش الإلكتروني، وضبطهم بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الأسئلة لامتحانات فلسفة ومنطق، جيولوجيا، واستاتيكا، زاعمة أنها من الامتحانات الذي يؤديها طلاب الثانوية العامة، الأحد.

ونشرت صفحة "بالغش اتجمعنا" بعض أسئلة الامتحان، وتفاعل معها عدد من رواد "فيسبوك"، طالبين الإجابة.

وأوضح حجازي، أن ما حدث غشا إلكترونيا وليس تسريبا؛ مشيرا إلى أن عقوبة الطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان ويتداولها تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين كاملين.

وينهي طلاب الثانوية العامة، ماراثون الامتحانات التي بدأت بتاريخ 3 يونيو الماضي، اليوم الأحد.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الجيولوجيا بإجمالي عدد 239 ألفا و704 طلاب وطالبات، فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الاستاتيكا بإجمالي عدد 108 آلاف و838 طالبا وطالبة، ويؤدي طلابةالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 248 ألفا و513 طالبا وطالبة.

وبدأت الامتحانات في تمام التاسعة صباحا، بـ1777 لجنة سبر على مستوى الجمهورية، ويستمر امتحان الاستاتيكا حتى الحادية عشرة، بينما ينتهي امتحاني الجيولوجيا والفلسفة في الثانية عشرة.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف؛ لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات اليوم، وإلقاء البيان الختامي لامتحانات الثانوية العامة للعام 2017-2018.