شركة مياه سوهاج تبدأ التشغيل التجريبي لـ5 محطات جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا، لمسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للاتفاق على تعاقد شركة مياه الشرب مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار الكهربائي لمحطات مياه الشرب الجاري تنفيذها في سوهاج، لبدء التشغيل التجريبي.

وقال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن هذه المحطات تشمل محطة مياه إدفا وأولاد نصير السطحية بمركز سوهاج، ومحطة مياه أولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام، ومحطة مياه فاوجلي المدمجة بمركز ساقلتة، ومحطتي معالجة الحديد والمنجنيز الزهراء وام دومة بمركز طما.

وأوضح رئيس الشركة، في بيان، الأحد، أن الهيئة القومية لمياه الشرب تنفذ تلك المحطات، التي تساهم في القضاء على ضعف المياه، وزيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه ادفا وأولاد نصير السطحية 17 الف متر مكعب يوم، وتخدم قرى ادفا واولاد نصير والقرى المجاورة بمركز سوهاج، بتكلفة 50 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه اولاد الشيخ المدمجة الفى متر مكعب يوم، وتخدم قرية اولاد الشيخ بتكلفة 13 مليون جنيه.

وتابع: "تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه فاوجلي المدمجة الفى متر مكعب يوم، وتخدم قرية فاوجلى بتكلفة 15 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى محطة معالجة حديد ومنجنيز مياه الزهراء بمركز طما، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 الاف متر مكعب، يوم وتخدم مدينة طما بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومحطة مياه معالجة حديد ومنجنيز ام دومة بمركز طما، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 الاف متر مكعب يوم، وتخدم قرية أم دومة ونجوعها بتكلفة 12.5 مليون جنيه".