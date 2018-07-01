"التعليم العالي" تعلن موعد بدء التسجيل لاختبارات القدرات

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء خدمة التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق التسجيل الإلكتروني، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 3 يوليو، وحتى الاثنين 23 من نفس الشهر.

وأضافت الوزارة، في بيان، الأحد، أن للتيسير على طلاب الثانوية العامة؛ الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تعتمد هذا النظام للقبول بها.

وقالت الوزارة في بيانها، إن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، http://www.tansik.egypt.gov.eg.

وتشمل الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات:

1- كليات التربية الرياضية.

2- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.