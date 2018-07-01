يمنية تخفي مشغولات ذهبية بـ "فساتين سهرات" في المطار

كتب - طه عبيد

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأحد ، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ، اخفاتها راكبة يمنية داخل فساتين سهرات لدي وصولها من اليمن لبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية .

اثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية ، اشتبه أحمد سيد الصغير ، ونجاح لطفي مأموري الجمارك في الراكبة ، وبعرضها علي محمد عبد المنعم و أميرة عطية مدير ادارة الجمرك ، أمرا بتفتيشها وعثر بداخل حقائبها علي عدد من فساتين السهرة ، بها جيوب سرية تحتوي علي مشغولات ذهبية بوزن النصف كيلو ، تم تحرير محضر ضبط جمركي للراكبة واتخاذ الاجراءات القانونية معها .