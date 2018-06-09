الجلاد يكشف السبب وراء كتابه مقال "أنا صرصار"

كتب - محمد جمعة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إنه إذا عاد به الزمن لن يكتب مقال "أنا صرصار"، موضحًا أن هذا المقال أحدث حالة من الانفعال والغضب الشديد.

وأوضح "الجلاد"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت أنه حينما كتب المقال كان منفعل عاطفيًا لاستشهاد النائب العام هشام بركات، مضيفًا أن "المقال اتفهم غلط ولم أكن أقصد ما تم فهمه عن المقال".

وأكد أنه لا يجوز للكاتب الصحفي أن ينفعل عاطفيًا، ويجب عليه أن يكون منتبه عقليًا في كتابته الصحفية، مضيفًا أنه لابد أن يُقرأ للكاتب والصحفي على مدى تاريخه كله وليس بالقطاعي، ويٌلتمس له العذر في حالته العاطفية إذا أخطأ.

وتابع :" كتبته وأنا منفعل نظراً لوفاة النائب العام هشام بركات والحوادث الإرهابية وقتها".