الإبراشي يكشف حقيقة رحيله عن "دريم"

كتب - معتز عباس:

نفى الإعلامي وائل الإبراشي، ما أثير حول إنهاء تعاقده مع فضائية "دريم"، والتوقيع لقناة "إم بي سي"، مؤضحًا: "هذه محاولة للتصيد ونشر أخبار غير صحيحة، وأنا باق في قناة دريم ولا يمكن أسيبها".

وأوضح الإبراشي خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم السبت أنه ضد تناول قضايا مصرية في قنوات عربية، لأن عملي عبارة عن مناقشة قضايا وتحقيقات تغوص تحت جلد المجتمع، مؤكدًا أن هذا مبدأ اتخذه لنفسه في حياته.

وأضاف أنا متمسك بقناة دريم ولن أتركها، ولو حدث تعاقد كنت سأعلن عنه، ولن أخفي ذلك.