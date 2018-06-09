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    توزيع لبس العيد على أطفال مستشفى 57357 في إفطار "مستقبل وطن"

    09:18 م السبت 09 يونيو 2018
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    كتب- محمد نصار:

    تصوير- محمود بكار

    وزع حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، هدايا تمثلت في لبس العيد على عدد من أطفال مستشفى 57357، وأطفال أيتام، خلال حفل إفطار الحزب في أحد فنادق الهرم.

    وحضر حفل الإفطار عدد من قيادات الحزب، على رأسهم أشرف رشاد، رئيس الحزب، وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، وحسام الخولي، نائب رئيس الحزب.​

    مستقبل وطن مستشفى 57357 أطفال ملابس العيد حفل إفطار

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