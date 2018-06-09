الجلاد: تحديت جمال مبارك.. و"مرسي" مكانه الطبيعي في السجن

كتب- محمد جمعة:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، ظلم نفسه ووالده والبلد، مؤكدًا أنه لم يكن في يوم من الأيام قريبًا منه.

وأضاف "الجلاد" خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أنه تحدى جمال مبارك في خوضه سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد تولي رئيس آخر للجمهورية بعد والده".

وأوضح الجلاد: "كان تحدي بيني وبين جمال مبارك إنه لو دخل الانتخابات الرئاسية هيخسر، بس كان بشرط إنه يخوض الانتخابات ووالده مبارك ليس رئيسًا".

وتعليقًا على صورة الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال الجلاد: "مكانه الطبيعي في السجن". وعن يسري فودة، قال الجلاد: "كان جانيًا ومجني عليه، بعدما اتزنق في كورنر غصب عنه، خلاه يخرج عن السياق".