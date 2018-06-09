الجلاد: مبارك لم يكن شيطانًا و"أنا رئيس جمهورية الهجوم عليه"

كتب- محمد جمعة:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك له إيجابياته وسلبياته، لكنه كان شجاعًا في ثورة يناير 2011 عندما انسحب من المشهد وتخلى عن الحكم، واصفًا إياه بأنه "لم يكن شيطانًا كما لم يكن ملاكًا".

وأضاف "الجلاد" خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أنه أكثر من هاجم مبارك ولم يخش ما تعرض له من وعيد مثلما حدث في ثورة يناير، متابعًا: "أنا رئيس جمهورية الهجوم على مبارك".

وتابع الجلاد: "لما عملت مانشيت إنذار، يوم 26 يناير في جريدة المصري اليوم، عقب فض الداخلية ميدان التحرير من المتظاهرين يوم 25 يناير، جالي تليفون تهديد بإن تمامي عند حسني مبارك بنفسه لما العيال دول يتلموا".

واستطرد الجلاد: "في هذا التوقيت تنصل بعض الصحفيين من المانشيت، وقالوا مجدي هو اللي عمله، وبعد نجاح الثورة ورفع المناشيت في الميدان حاولوا نسبه إلى أنفسهم".