رئيس "محلية النواب" يدعو المواطنين لتقنين الأراضي قبل 14 يونيو



كتبت- هند الشامي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون 144 لسنة 2017، أعطى مهلة للمواطنين للتقدم بطلبات فتح ملفات لتقنين أوضاعهم، تنتهي في 14 يونيو الجاري.



وأضاف "السجيني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم السبت، أن الدولة ستتخذ اللازم بعد هذا التاريخ تجاه الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها المملوكة للأجيال الحالية والمقبلة، داعيًا جميع الجهات والإدارات صاحبة الولاية بأهمية حسن استقبال المتقدمين والتعاون معهم وإرشادهم وحثهم على المضي قدمًا في استكمال الأوراق.

وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مغلقًا لاستبيان الأثر التشريعي، والوقوف على درجة ومستويات تحقيق المبتغى من القانون.

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة قالت إن 14 يونيو المقبل هو الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر في تقديم الطلبات، ما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التي ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة.