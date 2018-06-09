"الجلاد" يحكي مغامرة توصيل محمود بدر لاجتماع عزل مرسي

كتب- محمد جمعة:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، إن محاولات جماعة الإخوان لضمه إلى جانبهم ودعمهم باءت بالفشل، حتى تعرض بشكل مباشر لمحاولات قتله بعد رصد تحركاته وخط سيره فيما عرف بـ"قوائم الاغتيال".



وأضاف "الجلاد" خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أنه استضاف مؤسس حركة تمرد محمود بدر في جريدة الوطن يوم 3 يوليو لعقد مؤتمر صحفي للحركة، في الوقت الذي لم يجد فيه بدر مكانًا آمنًا لعقد هذا المؤتمر.

وتابع الجلاد بأنه عقب المؤتمر "تخفى وتولى بنفسه مسؤولية توصيل بدر إلى اجتماع 3 يوليو في الأمانة العامة للقوات المسلحة، الذي شهد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي".