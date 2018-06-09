الصحة تكشف سبب انفجار الإسكندرية.. وارتفاع عدد المصابين إلى 39

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، أن الانفجار الذي وقع بعدة مصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، جاء نتيجة لانفجار إسطوانات الفريون بمصانع لتصنيع الثلاجات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المصابين في الانفجار ارتفع إلى 39 شخصًا.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، مساء السبت، أنه تم إسعاف 33 شخصًا في موقع الحادث، بينما جرى نقل 6 آخرين إلى مستشفى برج العرب المركزي.

وأوضح أن الإصابات "بسيطة ومستقرة"، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاستقبال المصابين.