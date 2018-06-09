رئيس مجلس النواب: مصر ستشهد استقرارًا اقتصاديًا الأيام المقبلة

طنطا - أ ش أ:

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن مصر ستجني خلال الأيام المقبلة ثمار السنوات الماضية وستشهد استقرارًا واضحًا في الأحوال الاقتصادية، مطالبًا الشعب المصري بعدم الاستعجال في جني تلك الثمار.

جاء ذلك في تصريح للدكتور عبدالعال عقب ترؤسه اليوم السبت بجامعة طنطا لجنة مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث فتحي ندا عضو مجلس النواب، حملت عنوان "المسؤولية الإدارية للدولة عن ظاهرة شغب الملاعب (دراسة مقارنة)".

وأضاف الدكتور علي عبدالعال أن جامعة طنطا تعد من الجامعات القديمة في مصر حيث تعود للعام 1969، وكانت نواتها كلية الطب، كما كانت تابعة لجامعة الإسكندرية، واليوم وصل عدد الكليات بها إلى أكثر من 18 كلية، منوهًا إلى أن الجامعة مازالت تواصل جهودها من أجل الوصول إلى أعلى قائمة الجامعات.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه تربطه علاقة طيبة بنواب محافظة الغربية ودائمًا يعرضون وجهات نظر نستفيد جميعًا منها، موجهًا لهم التحية.