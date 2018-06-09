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محافظ الجيزة: مبادرة "عايزين نتعلم" في مراجعات الثانوية العامة مستمرة

05:19 م السبت 09 يونيو 2018
محافظ الجيزة: مبادرة "عايزين نتعلم" في مراجعات الثانوية العامة مستمرة

الجيزة - (أ ش أ):
قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة "عايزين نتعلم" مستمرة حتى 30 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا بشهادة الطلاب المشاركين من خلال تحقيقها فائدة كبيرة لهم في مراجعة كافة المواد مجانًا.

يأتي ذلك في إطار تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية، بتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة "عايزين نتعلم" تحت شعار "إسأل والمدرس يجيب"، حيث يقوم الطالب بتوجيه الأسئلة للمدرس، ويقوم المدرس بالرد عليها من الناحية النموذجية لتدريب الطلاب على كيفية حل الأسئلة ومراجعة النقاط الهامة في المنهج على أيدي نخبة من أفضل المدرسين.

وقال أيمن أبوبكر، منسق عام المبادرة، إنها تأتي حرصًا على مساعدة الأسرة المصرية ومواجهة الدروس الخصوصية وتنمية مهارات الطلاب ورفع المستوى التعليمي وإزالة العقبات أمامهم.

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كمال الدالي محافظ الجيزة عايزين نتعلم مراجعات الثانوية العامة

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