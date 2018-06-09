مصدر بالسياحة: نستهدف مليوني سائح لرحلة العائلة المقدسة خلال 3 سنوات

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بلجنة وزارة السياحة لإحياء مسار العائلة المقدسة، إن الدولة قادرة على تنفيذ برنامج الرحلة، والكنيسة تدعم الملف بعناية شديدة، وتحافظ على كافة المواقع الخاصة بمسار الرحلة، متمنيًا أن يتم تأهيل المواقع الخمسة للشريحة الدينية الخاصة بالحج السياحي من كبار السن، والتي تمثل 80%.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم السبت، أن المستهدف من رحلة العائلة المقدسة خلال المرحلة الأولى، جذب مليوني سائح مع الخطة الطموحة للتسويق الجيد للرحلة، وذلك بعد 3 سنوات من البداية، بما يعني واحد من ألف في تعداد مسيحي العالم، البالغ عددهم أكثر من ملياري شخص، لافتًا إلى أن الدول المستهدفة تبلغ 18 دولة على مستوى دول العالم.

وتابع، أن وزارة السياحة لن تستطيع وحدها تجهيز وإعداد مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يحتاج إلى ميزانية ضخمة، حيث يمر المسار على 12 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيدًا بقرار الدكتورة رانيا المشاط، لتحويلها الملف إلى مجلس الوزراء، وذلك بسبب تداخل عدة محافظات ووزارات أخرى مختلفة في هذا الملف.

وأوضح المصدر، أن الاستعانة بمجلس الوزراء أفضل قرار اتخذته وزيرة السياحة، خاصة بعد تشكيك البعض فيه بأنه ليس به جدوى اقتصادية وصرف أموال فيه يعتبر إهدارًا للمال العام، والعائد منه ضئيل.

ونوه المصدر، إلى أن مجلس الوزراء، صاحب القرار الوحيد في ملف رحلة العائلة المقدسة، وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الملف، لافتًا إلى أن هناك مطالب بتخفيض ميزانية المبلغ المخصص لتطوير مسار الرحلة ورفع كفاءة المواقع من الدرجة (أ) التي اعتمدها الوزير السابق يحيى راشد، بـ500 مليون جنيه لرفع كفاءة الخمسة مواقع بتخفيضها 10% بما يعادل 50 مليون جنيه بهدف الحفاظ على أموال الصندوق لتحفيز الشارتر ودعم طباعة الكتالوج.

وتابع، أن تجهيز 5 مواقع كمرحلة أولى للمشروع تعتبر بداية طيبة لتشغيل الرحلة، وعملية تشغيل جميع مسارات الرحلة في البداية صعب، وتحتاج إلى ميزانية ضخمة، إضافة إلى أن هناك 5 نقاط بشمال سيناء مستبعدة بشكل رسمي من برنامج مسار الرحلة وهم "رفح والعريش والشيخ زويد والفارما"، وهناك أماكن أخرى لا تصلح للرحلة بسبب الحالة الأمنية.

وذكر، أن هناك موقعين من إجمالي 31 موقعًا ليسوا موجودين بسبب تغير الحقب الزمانية، وتبقى 29 موقعًا فقط، ولا يصلح منهم غير 19 موقعًا سياحيًا فقط، علمًا بأن تجهيز موقع واحد لرحلة العائلة المقدسة يكفي لتشغيل الرحلة.