"أراضي الدولة": 5 أيام قبل إغلاق تلقي طلبات تقنين واضعي اليد

القاهرة - (أ ش أ):

قالت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إنه يتبقى 5 أيام فقط على مهلة تلقي طلبات تقنين أراضي الدولة، والتي منحتها اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات.

وشهدت الأيام الماضية بالفعل تزايدًا في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التقنين، حيث سجلت المنظومة الإلكترونية للجنة تلقي اللجان الفرعية بالمحافظات نحو 108 آلاف طلب تقنين في 27 محافظة، فيما صدرت حتى أمس نحو 95 ألف إذن لسداد رسوم الفحص والمعاينة.

وطالبت اللجنة، في بيان اليوم، بأهمية إسراع كل واضعي اليد بتقديم طلباتهم في المحافظات قبل الموعد المحدد في 14 يونيو الجاري لأنه لن يكون مسموحًا بتلقي طلبات أخرى بعد هذا التاريخ، وسيتم التعامل بحسم وفقًا للقانون مع كل من لم يتقدم، مشيرة إلى أنه ستبدأ موجات إزالة مكبرة لرفع أي تعديات على أراضٍ لم تقدم عنها طلبات تقنين بالتنسيق بين جهات الولاية والمحافظات وقوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة لتنفيذ هذه الموجات في أسرع وقت بعد انتهاء مهلة التقنين.

وأضافت اللجنة، أن إجراءات المعاينة والتثمين للأراضي المقدمة عنها طلبات التقنين مستمرة، وتم إنجاز نسبة كبيرة منها، كما أن لجان المحافظات تتلقى أي تظلمات لدراستها.

وأشارت مصادر باللجنة إلى أن انتهاء مهلة 14 يونيو خاص بتلقي الطلبات فقط، ولن تقبل أي طلبات جديدة بعد هذا الموعد، لكن عمليات الفحص والمعاينة وباقي إجراءات التقنين التي تقوم بها لجان المحافظات فهي مستمرة لحين إنهاء كافة إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط التي حددها القانون.​