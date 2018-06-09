طارق شوقي: نصيب التعليم من العلاوات هو الأكبر بين أجهزة الدولة

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حصلت على دعم جيد للمعلمين في الموازنة الجديدة لزيادات الأجور ضمن الزيادات في أجور موظفي الدولة، مشيرا إلى أنه سيعلن التفاصيل بعد التحقق منها كاملة.

وأضاف شوقي متفاعلا مع عدد من أولياء الأمور والمعلمين من خلال مجموعة "ادعم طارق شوقي" عبر تطبيق "واتس آب"، أن الزيادة الخاصة بالعلاوات هي المقصودة، ولكنه علم أن نصيب التعليم منها كان الأكبر بين كل أجهزة الدولة.

وأكد الوزير أن الوزارة تبجل وتحترم كافة معلمي مصر، وتسعى لتحسين أحوالهم بكل ما أوتيت من فكر وجهد.

وردا على طلب بتخصيص زيادة لتحسين أوضاع المعلمين بخلاف الزياظة المخصصة لكل موظفي الدولة، قال الوزير: "نطرق كل الأبواب ونفكر في بدائل عديدة وفي تنمية موارد الوزارة وإن شاء الله ننجح سويا في تحقيق استقرار مادي وأدبي للمعلمين".

وقال إن العمل كبير ويجب أن يطمئن الجميع أن التعليم وفي قلبه المعلمين أصبح الأولوية الأولى للدولة المصرية.

وتابع بأنه كلف الدكتور محمد عمر، مستشار الوزير لشؤول المعلمين، بحل كافة مشكلات المعلمين، مشيرا إلى أنه حقق الكثير في هذا الاتجاه.

وعن المطالبة بعمل قاعدة بيانات بكافة المعلمين وأوضاعهم، بحيث يكون النقل أول الندب إلكترونيا، وكذلك معرفة مناطق العجز لتوجيه المسابقات إليها، علق شوقي: "هذا هو ما نقوم به حاليا ويعكف عليه الدكتور محمد عمر منذ شهور، ونستخدم أحدث التقنيات الرقمية لحل هذه المشاكل المزمنة، وان شاء الله نفعل كل ما نستطيع لراحة وخدمة معلمينا".​