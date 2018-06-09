مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات في وزارة الطيران المدني، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004.

ونشر موافقة رئيس الوزراء في العدد الـ23 من الجريدة الرسمية اليوم، وشمل القرار أن يترأس المجلس الأعلى لتسعير الخدمات في وزارة الطيران المدني، وزير الطيران المدني، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورئيس القطاع المالي والتجاري بوزارة الطيران، ورئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة، ورئيس سلطة الطيران المدني، وأربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير الطيران.​