مصادر حكومية تكشف الأسماء المقترحة في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة

كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

قالت مصادر حكومية إن الدكتور مصطفي مدبولي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، واصل لقاءاته مع المرشحين من حكومة تسيير الأعمال للاستمرار في الحكومة الجديدة.

وأضافت المصادر أن مدبولي التقى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورجحت المصادر استمرارهم في الحكومة الجديدة.

وأكدت المصادر أنه من المرجح خفض عدد الحقائب الوزارية إلى 24 وزارة، بعد دمج عدة وزرات، مثل: السياحة والطيران والآثار والثقافة.

ونوهت المصادر إلى أنه جرى دراسة دمج وزارة التنمية المحلية في وزارة التخطيط، واستقر الأمر على عدم تنفيذها، وأن أبرز المرشحين لتولي المنصب، هو النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب.

وقال المصادر إن أسباب تغيير اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الحالي، ترجع إلى مشكلاته مع مجلس النواب من خلال تصريحاته الأخيرة، والتي على إثرها بادر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المستقيل، باصطحاب الوزير للاعتذار إلى رئيس المجلس، فضلا عن وجود اتجاه لخفض سن الوزراء في التشكيل الجديد، حيث يبلغ الوزير الحالي 70 عاما.

وحسب المصادر ستتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، منصب وزيرة البيئة، خلفًا لخالد فهمي.

وكشفت المصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي التقى بعدد من المرشحين، للحقائب، من بينهم الدكتور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المرشح لتولي حقيبة وزارة المالية، كما التقي بـ٤ شحصيات لتولي وزارة الصحة من بينهم الدكتور محمد سلطان، محافظ الأسكندرية، والدكتور شريف عمر عميد معهد الأورام السابق، والدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس شركة المصل واللقاح سابقا؛ والدكتورة هالة زايد، مساعد الوزير الحالي، كما يدفع بعض أعضاء مجلس النواب لصالح تولي أحد أعضاء المجلس والقيادي بائتلاف دعم مصر، الدكتور مجدي مرشد حقيبة الوزارة.

ونوهت المصادر إلى أن المستشار عمر مروان مرشح، وزير شؤون مجلس النواب الحالي، لحقيبة وزارة العدل.

وأكدت المصادر أن مصطفي مدبولي سيعرض الأسماء المرشحة لتولي الحقائب في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، على أن يتم التصويت على الحكومة خلال هذا الأسبوع قبل إجازة عيد الفطر التي ستبدأ الثلاثاء القادم وتستمر لمدة ١٠ أيام.​