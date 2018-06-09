مصدر بالكهرباء: استقالة حكومة إسماعيل تؤجل إقرار زيادات يوليو

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه من المقرر أن يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤتمرا صحفىا للإعلان عن تفاصيل الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء عقب إجازة عيد الفطر، الذى يتزامن مع حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من تشكيلها.

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لمصراوى، أنه كان مقررا عقد المؤتمر الصحفى لوزير الكهرباء للإعلان عن الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء قبيل عيد الفطر المبارك ببضعة أيام إلا أن تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستقالتها تسبب فى تأجيل المؤتمر، حتى حلف الوزير اليمين الدستورية للبدء فى الولاية الرابعة لاحتفاظه بحقيبة الكهرباء.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد المكلف بتشكيل الحكومة اجتماعا منفردا مع وزير الكهرباء يوم الخميس الماضى فى تمام التاسعة مساء استمر نصف ساعة بفندق الماسة، وذلك لبحث استمرار وزير الكهرباء فى منصبه.

وعقد وزير الكهرباء عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى بعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بالإضافة لاجتماع موسع مع رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروعات وإنشاء محطات المحولات الجديدة بمختلف المناطق التى تشكو من انخفاض الجهور ما يؤثر على استقرار وانتظام التيار الكهربائى.​