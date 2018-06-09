"المصرية لخدمات الطيران": نجحنا في التعاقد مع "برايفت السعودية"

كتب - طه عبيد:

قال بيان صادر عن الشركة المصرية لخدمات الطيران، برئاسة اللواء محمد كامل، إنهم نجحوا في توقيع عقد مع شركة برايفت السعودية، لتجهيز وتقديم خدمات الطيران والركاب للشركة السعودية في مبني الركاب رقم "2" الجديد بمطار القاهرة الدولي، وجرى توقيع العقد في السعودية بحضور الأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز.

وأكد اللواء كامل، أن العقد يمثل نجاح كبير للشركة، ومنافسة شرسة في ظل توافد العديد من شركات الطيران العالمية، وأن الشركة اجتازت كل التفتيشات التي مرت عليها بفضل تقديم أعلى الخدمات لشركات الطيران داخل مطار القاهرة.​