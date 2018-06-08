مجدي الجلاد: "اللي هيتهمني في ذمتي المالية بدون دليل هحبسه"

كتب - معتز عباس:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، عن عرض صاحب إحدى الشركات رشوة عليه، مبلغ 150 ألف جنيه في عام 2006، وذلك عقب نشر خبر عن شركته في جريدة "المصري اليوم".

وقال الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية "بسمة وهبة"، اليوم الجمعة: "رئيس الشركة طلب مقابلتي للحديث عن الخبر المنشور عن شركته، وأبلغته أن له حق الرد، وبعدما انتهينا من الحديث في مكتبي، فوجئت في حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً بوجود ظرف كبير في درج مكتبي به 150 ألف جنيه".

وأضاف: "كلمته في التليفون وطلبت مقابلته.. وقولتله اتفضل الظرف بتاعك.. والله ما هنشر لك رد".

واختتم الجلاد قائلًا: "اللي يتهمني في ذمتي المالية لازم يروح للنائب العام، متبقاش على السوشيال ميديا وفي القعدات، ويكون معه ما يثبت كلامه لأنه لو اتهمني بالفساد وفي ذمتي المالية ولم يثبت ذلك هحبسه".