غدًا.. الجزء الثاني من حلقة مجدي الجلاد في "شيخ الحارة"

كتب - معتز حسن:

تعرض قناة "القاهرة والناس"، غدًا السبت، الجزء الثاني من حلقة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، في برنامج "شيخ الحارة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة.

وكان الجلاد، قال في أولى حلقاته بالبرنامج، اليوم الجمعة، إن العمل بالصحافة أهم شيء في حياته، بجانب أبنائه الأربعة.

وأضاف: "جتلي فرص غير طبيعية برفضها علشان أسيب لأولادي الأربعة اسم محترم لا يخجلوا منه.. والصحافة وأولادي هما نقطة ضعفي"، متابعًا: "أنا لا أتخيل نفسي أن أعمل غير الصحافة، وأنا لست معارض أو منافق".

واستطرد الجلاد: "عندما عملت كإعلامي كنت أقدم البرامج على أساس أنني صحفي، وبرنامج (لازم نفهم) كان من أهم 3 برامج على قناة سي بي سي".

وأوضح أنه نجح في عمله كإعلامي بنسبة 70%، وأن نجاحه كصحفي أعلى من ذلك بكثير، لافتًا إلى أنه كان يقدم موضوعات وقضايا مهمة، وأن الصحافة أهلته للعمل في التليفزيون، متابعًا: "أنا أول واحد في مصر في الإعلام التليفزيوني نزل الشارع وكان قريب من الناس".

وتابع: "أنا مش حابب الناس تتفرج عليا عشان عندي كاريزما ولا معنديش.. موضوع الحلقة هو البطل عندي، ولما الفضائيات بتطلب أقدملها برامج.. بيطلبوني عشان مجدي الجلاد اللي عنده مصداقية وثقة عند الناس.. لأني بقدم مواضيع وقضايا حول التفاصيل الحياتية للمواطنين".