منها مناقشة 11 قرارًا جمهوريًا.. تعرف على أجندة لجان "النواب" الأحد

القاهرة- (مصراوي):

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأحد المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود والموقع في القاهرة بتاريخ 8/1/2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018 بالموافقة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن إتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مصر لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي بجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013.

كما تناقش اللجنة القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2018.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28/1/2018.

وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد ، وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كيفية الاستفادة من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن مشروع تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى والموقعة في القاهرة بتاريخ 17/12/2017.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2018، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018.

وتواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017 فيما يخص جامعة الأزهر الشريف.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018.

وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/3/2018.

وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصيات اللجنة خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2018.

وتنظر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي (التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي) والموقع بتاريخ 6/2/2018.

كما تنظر اللجنة نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بالنيابة عن صندوق (أفريقيا تنمو معاً) للتنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والموقع بتاريخ 6/2/2018.