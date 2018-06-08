الجلاد: "أنا أول واحد في الإعلام التليفزيوني نزل الشارع وكان قريب من الناس"

كتب - معتز عباس:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إنه وُلد صحفياً وسيعيش طوال حياته صحفياً، مضيفاً: "عندما عملت كإعلامي كنت أقدم البرامج على أساس أنني صحفي، وبرنامج (لازم نفهم) كان من أهم 3 برامج على قناة سي بي سي".

وأوضح الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية "بسمة وهبة"، اليوم الجمعة، أنه نجح في عمله كإعلامي بنسبة 70%، وأن نجاحه كصحفي أعلى من ذلك بكثير، لافتاً إلى أنه كان يقدم موضوعات وقضايا مهمة، وأن الصحافة أهلته للعمل في التليفزيون، متابعاً بقوله: "أنا أول واحد في مصر في الإعلام التليفزيوني نزل الشارع وكان قريب من الناس".

وتابع: "أنا مش حابب الناس تتفرج عليا عشان عندي كاريزما ولا معنديش.. موضوع الحلقة هو البطل عندي، ولما الفضائيات بتطلب أقدملها برامج.. بيطلبوني عشان مجدي الجلاد اللي عنده مصداقية وثقة عند الناس.. لأني بقدم مواضيع وقضايا حول التفاصيل الحياتية للمواطنين".

وأكمل: "برنامج لازم نفهم نجح واستمر 6 سنوات.. وتحول من حلقة أسبوعية إلى 4 حلقات في الأسبوع لمناقشة قضايا مهمة لا تناقش في برامج أخرى".