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مجدي الجلاد: "لست معارضاً أو منافقاً.. والصحافة وأولادي أهم حاجتين في حياتي"

09:31 م الجمعة 08 يونيو 2018
مجدي الجلاد: "لست معارضاً أو منافقاً.. والصحافة وأولادي أهم حاجتين في حياتي"

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كتب - معتز عباس:
قال مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن العمل بالصحافة أهم شيء في حياته، إلى جانب أبنائه الأربعة.

وقال الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية "بسمة وهبة"، اليوم الجمعة، "جتلي فرص غير طبيعية برفضها علشان أسيب لأولادي الأربعة اسم محترم لا يخجلوا منه.. والصحافة وأولادي هما نقطة ضعفي".

وأضاف: "أنا لا أتخيل نفسي أن أعمل غير الصحافة، وأنا لست معارضاً أو منافقاً".

وأشار الجلاد إلى أنه يُفكر في أن يستثمر جزء من أمواله في افتتاح "كوافير رجالي"، متابعًا أن نجل أحد أصدقائه طلب منه منذ سنوات مساعدته لإنشاء كوافير رجالي.

وقال: "سبب فكرة إنشاء الكوافير يرجع لرغبتي في دعم ذلك الشاب الذي يرى نفسه موهوب في إدارة الكوافير"، مؤكداً أن دوره في الأمر سيكون الاستثمار فقط.

أونا للصحافة مجدي الجلاد بسمة وهبة شيخ الحارة

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