​سعد الجمال: فوز نائلة جبر بعضوية لجنة الأمم المتحدة للمرأة تقديرًا لجهود مصر

القاهرة- أ ش أ:

اعتبر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سعد الجمال، فوز مصر بعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ انعكاسا للجهود التي تبذلها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف المرأة والنهوض بها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال الجمال -في تصريح صحفي اليوم الجمعة-، إن مصر حققت فوزاً كبيراً وتقديراً برز في الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث حصلت السفيرة نائلة جبر على 143 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت أمس الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن فوز مصر يعد أيضا تقديرا لجهودها المبذولة من أجل تمكين المرأة بشكل واسع ولأول مرة من ممارسة كافة الحقوق من خلال النص عليها في دستور 2014 ، وإنعكس ذلك في زيادة عدد مقاعدها في البرلمان وفي تشكيلة مجلس الوزراء ، فضلاً عن إعتبار عام 2017 عاماً للمرأة.

وأشار الجمال إلى أن هذا الاختيار الدولي يأتي تقديراً للجهود والسياسات المصرية الرامية إلى تحسين مناخ العمل الدولي بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء القدرات والكفاءات التي تملكها الدبلوماسية المصرية وتسعد في تحقيق المزيد من التعاون الدولي المثمر والبناء.