الأوقاف: أكثر من 3 آلاف إمام ينشرون الفكر الوسطي بمختلف دول العالم

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن إجمالي الأئمة والقراء الموفدين والمعارين والمتعاقدين الذين يمثلون الوزارة بمختلف دول العالم لنشر سماحة الإسلام بلغ 3617 إمامًا وقارئًا.

وأضاف طايع في بيان له الجمعة، أن عدد الموفدين على نفقة وزارة الأوقاف إيفادًا دائمًا لمدة 3 سنوات لكل إمام، مع إحلال إمام آخر مكانه عند انتهاء مدته (65) إمامًا.

وأوضح أن الأئمة المعارين من الأوقاف على نفقة الدول الطالبة يبلغ عددهم 777 إمامًا، فيما بلغ الموفدون في رمضان من الأئمة والقراء 93 إمامًا وقارئًا، منهم (48) إمامًا وقارئًا على نفقة وزارة الأوقاف المصرية.

وأشار إلى أن الأئمة المتعاقدين للعمل بالخارج بوظيفة إمام وخطيب أو مدرس علوم شرعية أو عربية (3382) متعاقدًا.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن ذلك يأتي ضمن دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الصحيح بمختلف أنحاء المعمورة.