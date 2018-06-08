القوى العاملة: صرف 117 ألف ريال مستحقات 4 مصريين عن عملهم بالسعودية

كتبت-مروة شوقي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي بالرياض في الحصول على مستحقات 4 مصريين يعملون بالرياض بلغت 117 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 556 ألف جنيه مصري.

وقال سعفان، حسب بيان الوزارة الجمعة، إن المكتب استطاع الحصول على مستحقات كل من "هبة.س.م.أ" تعمل فى إحدى المراكز الطبية بالرياض، و"لينا.ع.أ" وتعمل فى مجمع طبي بشقراء ، "وفتحية.ر.أ" وتعمل فى مجمع طبي بالقصيم ، فضلا عن مستحقات "سامى.ع.أ" ويعمل فى مركز للاستشارات الهندسية.

وأكد الوزير أن المواطنين المصريين تسلموا جميع مستحقاتهم.

وكان سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بمتابعة مستحقات المصريين العاملين بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وحل مشاكلهم أول بأول.