وفد مصر يشارك في ختام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي

كتبت-مروة شوقي:

شارك وفد حكومة مصر في ختام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، الذي عقد بقصر الأمم بجنيف منذ 28 مايو الماضي، في قمة عالم العمل رفيعة المستوي حول دور فرص العمل، والعمل اللائق في توفير السلم والاستقرار في البلدان الخارجة من الأزمات والصراعات والكوارث.

وترأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان قبل عودته للقاهرة قبل تقديم استقالة الحكومة بيومين.

وأكد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أهمية تحقيق العمل اللائق خاصة في البلدان التي يوجد بها أزمات وكوارث مثل سوريا وجواتيمالا، مشيرا إلى مبادرة منظمة العمل الدولية في إطلاق برنامج العمل اللائق الذي يشمل بشكل خاص الأكثر تهميشا.

وتضمنت قمة العمل، احتفالية عرض فيها فيلم تسجيلي عن حول جهود المنظمة في مجال العمل اللائق وتبنيها للتوصية 205 حول التشغيل والعمل اللائق ، كما تضمنت مناقشة عامة حول العمل اللائق وعرض لتجارب بعض الدول في هذا الشأن.