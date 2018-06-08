مصر تشارك في قمة العمل رفيعة المستوى بجنيف

(أ ش أ)

شاركت مصر بوفد حكومي، في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، في قمة "عالم العمل" رفيعة المستوى حول دور فرص العمل، والعمل اللائق في توفير السلم والاستقرار في البلدان الخارجة من الأزمات والصراعات والكوارث.

بدأ المؤتمر أعماله 28 مايو الماضي ويختتم اليوم الجمعة، ورأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وألقى رئيس أيسلندا مايكل هيغنز، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا، كلمة في المؤتمر، وكذلك رئيس وزراء العراق حيدر العبادي.

وقال وجاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال كلمة، إن تحقيق العمل اللائق، مهم للغاية، خاصة في البلدان التي يوجد بها أزمات وكوارث مثل سوريا وجواتيمالا، مشيرا إلى مبادرة منظمة العمل الدولية في إطلاق برنامج العمل اللائق الذي يشمل بشكل خاص الأكثر تهميشا.

وتضمنت قمة العمل احتفالية عرض فيها فيلم تسجيلي عن حول جهود المنظمة في مجال العمل اللائق وتبنيها للتوصية 205 حول التشغيل والعمل اللائق ، كما تضمنت مناقشة عامة حول العمل اللائق وعرض لتجارب بعض الدول في هذا الشأن.