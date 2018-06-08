وزيرة الهجرة تبحث ترتيبات النسخة الرابعة لـ"مصر تستطيع"

القاهرة- أ ش أ:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة نجحت في إنجاز العديد من الملفات من خطتها خلال الفترة الماضية، منها، تنظيم 3 نسخ من مؤتمر "مصر تستطيع" حتى الآن، إلى جانب عقد أول مؤتمر للمرأة المغتربة، وإطلاق حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية "قبل ما تهاجر فكر وشاور" .

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الوزارة نجحت أيضا في تدريب 400 شاب في الغربية والفيوم، وتوقيع بروتوكول نقل جثامين المتوفين بالخارج، إلى جانب إطلاق خدمات الشباك الواحد بالإسكان والاستثمار والصناعة والتجنيد والجوازات، بجانب المشاركة في منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ بنحو 150 شابا وتكوين أول لوبي منهم للرد على الشائعات.

وعلى صعيد متصل، تباشر السفيرة نبيلة مكرم، عملها بالوزارة، وبحثت عددًا من الملفات من بينها ترتيبات مؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته الرابعة، كما تستكمل إجراءات تدشين جمعية عقول مصر المهاجرة.