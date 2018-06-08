7 ملفات قادت مصطفى مدبولي لمنصب رئيس الحكومة

كتب- محمد عبدالناصر:

لم يكن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمهندس مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، مجرد اختيار عادي، فالرجل قدم شهادة نجاحه كثيرًا، في العديد من الملفات التي تولاها في وزارة الإسكان، وهو ما قاده إلى كرسي رئيس الحكومة.

يستعرض "مصراوي"، أبرز الملفات التي عمل عليها "مدبولي" خلال فترة توليه حقيبة الإسكان منذ 2014، ما انعكس على اختياره كرئيس لمجلس الوزراء.

الإسكان الاجتماعي

استطاع الدكتور مصطفى مدبولي، إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي؛ واستهدف في بداية ولايته، تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية بكل مراكز ومحافظات مصر، لمحدودي الدخل، واستفاد بالفعل ما يقرب من 350 ألف حاجز من المشروع حتى الآن.

الإسكان المتوسط

الملف الثاني، الذي نجح فيه مدبولي، كان برنامج الإسكان المتوسط، واستطاعت الوزارة، تنفيذ مشروع دار مصر على مرحلتين بواقع 56 ألف وحدة سكنية تم طرحهم للحجز خلال عامي 2014 و2015، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا.

وتستعد الوزارة لطرح المرحلة الثالثة من الإسكان المتوسط، نظرًا لنسبة الإقبال الكبيرة على المشروع، وجرى استحداث مشروع آخر وهو "سكن مصر" بواقع 40 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، بمساحات تصل إلى 115 مترًا.

تطوير العشوائيات

الملف الثالث الذي نجح فيه الدكتور مصطفى مدبولي، هو تطوير المناطق العشوائية، وشهدت هذه المناطق طفرة حقيقية في أعمال التطوير، ومن المقرر الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة خلال العام الجاري بتكلفة تتجاوز 16 مليار جنيه، وتمثلت أهم هذه المناطق في مثلث ماسبيرو، وتل العقارب، وتنفيذ مشروعات جديدة مثل الأسمرات بمراحلة المختلفة، والمحروسة 1 و2.

المياه والصرف الصحي

وفي ملف مياه الشرب والصرف الصحي، استطاع "مدبولي"، إحداث طفرة كبيرة في هذا الملف خاصة في القرى والمناطق الريفية، والانتهاء من تنفيذ 424 مشروعًا بتكلفة 30 مليار جنيه، وتوصيل الصرف الصحي لأكثر من 200 قرية.

مدن الجيل الرابع

والملف الخامس في مسيرة "مدبولي"، كان مدن الجيل الرابع التي تعمل الوزارة على تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.

الأراضي

ويعد سادس مشروع أنجزته الوزارة، هو طرح الأراضي الذي عملت عليه وزارة الإسكان خلال الأربع سنوات الماضية، وجرى طرح ما يقرب من 10 آلاف قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وتوصيل المرافق لكافة قطع الأراضي، وتسليم الأراضي للحاجزين وبدء أعمال البناء.

كما طرحت الوزارة، ما يقرب من 200 ألف قطعة أرض لكافة الفئات محدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، حتى يتسنى لهم بناء وحداتهم السكنية؛ وفقًا لرغباتهم.

التطوير العقاري

أما الملف السابع الذي أثر في مسيرة الدكتور مصطفى مدبولي، هو علاقته بالمطورين العقاريين؛ إذ قال المتعاملون في ملف التطوير العقاري، أن "مدبولي" يعتبر أفضل وزير إسكان جاء في الحكومات السابقة كونه الأكثر اهتمامًا بالملف، مشيرين إلى طرح الوزارة مجموعة من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير أكبر قدر من قطع الأراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم العقارية.