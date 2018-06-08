شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 39

وسط الدلتا 23 39

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 19 35

السلوم 23 35

سيوة 21 40

بورسعيد 22 31

دمياط 22 30

العريش 19 33

رفح 19 32

الإسماعيلية 20 39

السويس 22 39

رأس سدر 23 37

نخل 16 36

نويبع 28 38

طابا 23 37

كاترين 15 34

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 39

مرسى علم 30 37

الفيوم 23 39

بني سويف 23 39

المنيا 23 39

أسيوط 22 40

سوهاج 26 41

قنا 27 43

الأقصر 26 43

أسوان 30 45

أبوسمبل 27 42

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 28 38

أبورماد 29 37

رأس حدربة 30 35

حلايب 30 34