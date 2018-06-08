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محمد أبوحامد: الحكومة المقبلة تتحمل عبء الإصلاح السياسي والاجتماعي

01:46 م الجمعة 08 يونيو 2018
محمد أبوحامد: الحكومة المقبلة تتحمل عبء الإصلاح السياسي والاجتماعي

النائب محمد أبوحامد

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن ملف الأمن القومي يشكل تحديا أمام الحكومة الجديدة التي يرأسها المهندس مصطفى مدبولي، خاصة مع استمرار المخاطر الخارجية المحيطة بمصر على الرغم من الإنجازات التي حققتها الدولة.

وأضاف أبوحامد، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الحكومة المقبلة تتحمل عبء الإصلاح السياسي والاجتماعي في نفس الوقت، ولابد من إيجاد تعددية حزبية حقيقية ومجتمع مدني قوي.

وأوضح عضو المكتب السياسي لدعم مصر، أن ملفات الصحة والتعليم ستحتل قمة اهتمامات الحكومة؛ بعد تصريحات الرئيس السيسي أمام البرلمان خلال حلف اليمين الدستورية.​

محمد أبوحامد ائتلاف دعم مصر مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة مصر

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