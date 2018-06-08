 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

ساويرس لـ"شريف إسماعيل": "شكرًا على القرارات المصيرية"

02:11 م الجمعة 08 يونيو 2018
ساويرس لـ"شريف إسماعيل": "شكرًا على القرارات المصيرية"

نجيب ساويرس والمهندس شريف اسماعيل

كتب- إسلام ضيف:

وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

وقال "ساويرس"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أعتقد إنه على أقل تقدير لا بد من شكر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، على فترة توليه الوزارة، والقرارات الصعبة المصيرية اللازمة غير الشعبية التي اتخذها".

وأضاف "ساويرس": "كل التوفيق يا فندم والنجاح والصحة لكل ما تنويه.. شكرًا".​

نجيب ساويرس على تويتر

نجيب ساويرس شريف إسماعيل مجلس الوزراء الحكومة

الخبر التالى:

برلماني رافضًا بقاء وزير الصحة في الحكومة الجديدة: "على جثتنا"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان