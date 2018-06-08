ساويرس لـ"شريف إسماعيل": "شكرًا على القرارات المصيرية"

كتب- إسلام ضيف:

وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

وقال "ساويرس"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أعتقد إنه على أقل تقدير لا بد من شكر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، على فترة توليه الوزارة، والقرارات الصعبة المصيرية اللازمة غير الشعبية التي اتخذها".

وأضاف "ساويرس": "كل التوفيق يا فندم والنجاح والصحة لكل ما تنويه.. شكرًا".​