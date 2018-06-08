 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

"حماة الوطن": انتخابات المحليات على رأس أولويات الحكومة الجديدة

11:16 ص الجمعة 08 يونيو 2018
"حماة الوطن": انتخابات المحليات على رأس أولويات الحكومة الجديدة

اللواء محمد الغباشي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن اختيار المهندس مصطفى مدبولي لرئاسة مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، موفق.

وأضاف الغباشي، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من التحديات أمام الحكومة الجديدة، على رأسها ملف الانتخابات المحلية، والتي تمثل الاستحقاق الدستوري الأخير.

وأوضح مساعد رئيس الحزب، أن ملفات الإصلاح الاقتصادي مهمة للغاية، وعلى الحكومة عبء كبير في رفع المعاناة عن المواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية عبر مشروعات تنموية منتجة.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية تنتهي 2022.​

حزب حماة الوطن تشكيل الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي شريف إسماعيل الإصلاح الاقتصادي انتخابات المحليات

الخبر التالى:

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالرجوع للأحياء قبل شراء أو إيجار الشقق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان