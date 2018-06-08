"حماة الوطن": انتخابات المحليات على رأس أولويات الحكومة الجديدة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن اختيار المهندس مصطفى مدبولي لرئاسة مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، موفق.

وأضاف الغباشي، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من التحديات أمام الحكومة الجديدة، على رأسها ملف الانتخابات المحلية، والتي تمثل الاستحقاق الدستوري الأخير.

وأوضح مساعد رئيس الحزب، أن ملفات الإصلاح الاقتصادي مهمة للغاية، وعلى الحكومة عبء كبير في رفع المعاناة عن المواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية عبر مشروعات تنموية منتجة.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية تنتهي 2022.​